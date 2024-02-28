Россия призывает Совбез ООН не поддерживать резолюцию США по Газе – Небензя

Фото: 123RF/palinchak

Российская сторона призывает Совет безопасности ООН не поддерживать проект резолюции США по сектору Газа, так как он фактически является лицензией на убийство мирных палестинцев. Об заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя, пишет РИА Новости.

Он указал на то, что данная резолюция не содержит призыва к прекращению огня и нацелена на "расширение зонтика ООН для израильской операции в анклаве".

Небензя также заявил, что если Совбез ООН допустит голод в Газе, то организация разделит ответственность за использование Израилем голода в качестве метода ведения войны.

Предотвратить массовый голод в секторе Газа может только срочное прекращение огня со стороны еврейского государства и исполнение им международного гуманитарного права, считает постпред РФ.

Тем не менее все попытки СБ ООН принять подобное решение были заблокированы со стороны Вашингтона, который таким образом несет всю полноту ответственности за беспрецедентное число жертв среди мирного населения Палестины, количество которых уже подошло к 30 тысячам.

Кроме того, Небензя призвал рассмотреть возможность введения санкций за препятствование гуманитарного доступа в сектор Газа. Помимо поставок помощи, также необходимо наладить эвакуацию тяжело больных людей, которых на фоне отсутствия лекарств ожидает неминуемая смерть в Газе, подчеркнул постпред.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что надеется на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа к следующему понедельнику, 4 марта. По словам помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, стороны близки к данному соглашению, однако работа в этом направлении еще не окончена.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, сообщил, что вынесет в ближайшие дни на утверждение правительства план действий в городе Рафах на юге сектора Газа. По словам политика, план будет предусматривать эвакуацию гражданского населения.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре прошлого года. Сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет, а боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали приграничные районы и взяли в заложники военных и мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала проведение операции "Железные мечи".

Новости мира: девять палестинцев погибли при авиаударе армии Израиля