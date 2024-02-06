Небензя заявил, что США пытаются втянуть в конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока

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США целенаправленно стремятся втянуть в конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

"Практически без пауз атакуя в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, Соединенные Штаты пытаются целенаправленно втянуть в общерегиональный конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока", – сказал он на заседании Совбеза ООН, созванном по инициативе России в связи с ударами США по Ираку и Сирии.

Небензя отметил, что действия англосаксов представляют прямую угрозу международному миру и безопасности, а также подрывают миропорядок, который опирается на верховенство международного права и центральную роль ООН.

Постпред РФ также назвал удары США по Ираку и Сирии попыткой подправить имидж нынешней администрации Штатов перед выборами.

В ночь на 3 февраля Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по территории Сирии и Ирака, сообщив, что всего было поражено более чем 85 целей. Удары наносились по командным, оперативным и разведывательным центрам, складам ракет и БПЛА, а также по объектам логистической и боевой цепи поставок группировок.

Действия США стали ответом на атаку с использованием беспилотника на военную базу США на северо-востоке Иордании 28 января, в результате которой погибли трое американских военнослужащих.



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