В Израиле рассказали о прошедшей в Европе встрече по ситуации в Газе

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В Израиле назвали конструктивной встречу в Европе, которая была посвящена ситуации в Газе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офис главы правительства еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"Некоторое время назад в Европе завершился саммит, в котором приняли участие глава Службы внешней разведки Израиля Давид Барнеа, глава Службы общей безопасности Израиля Ронен Бар, генерал-майора запаса Ницан Алон, глава ЦРУ, премьер-министр Катара и министр разведки Египта", – сообщается в публикации.

Израиль считает, что обсуждение конфликта прошло конструктивно. Однако в офисе премьера отметили, что у сторон есть разногласия, которые будут устраняться в рамках следующих встреч.

26 января Международный суд ООН постановил, что Израиль обязан принять все меры для предотвращения геноцида в Газе. Председатель суда Джоан Донохью озвучила решение по иску ЮАР о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

По последним данным, число жителей Газы, погибших в результате ударов Израиля, достигло 25 700 человек. Травмы получили 63 740 человек.



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