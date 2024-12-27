27 декабря, 12:44Политика
Си Цзиньпин приказал остановить массовые убийства в КНР
Фото: ТАСС/АР/Anthony Kwan
Лидер КНР Си Цзиньпин приказал остановить волну массовых убийств в стране, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.
По данным материала, чиновники будут уделять особое внимание всем видам уличных споров, которые могут провоцировать агрессию, – от проблем между супругами до разногласий по поводу наследства.
В ноябре 2024 года в китайском городе Чжухай автомобиль въехал в толпу пешеходов. В результате ДТП погибли 35 человек. Еще 43 человека оказались ранены.
В том же месяце мужчина с ножом напал на училище в китайской провинции Цзянсу, в результате чего погибли 8 человек.