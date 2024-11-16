"Синьхуа": восемь человек погибли в результате нападения с ножом в Китае

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В КНР восемь человек погибли после нападения с ножом на училище. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на полицию.

Нападение было совершено на профессиональное училище, которое находится в провинции Цзянсу на востоке Китая. Отмечается, что в результате атаки также пострадали 17 человек.

Ранее один человек погиб и еще двое получили ранения после нападения с ножом на рынке в Лондоне. Инцидент произошел на рынке в районе Уолворт на юго-востоке Лондона. Мужчина был арестован на месте происшествия и взят под стражу. При этом нападение не было квалифицировано как террористический акт.