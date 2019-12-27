Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

10:31

Украинский депутат рассказал о пользе Крымского моста для Киева

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко поблагодарил Россию за запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, поскольку Кубань "стала ближе" к Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

"Позитивное в том, что Владимир Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе", – отметил парламентарий.

Ранее Гончаренко призвал "заполучить" Кубань в сферу украинских интересов. В октябре группа депутатов Рады создала "объединение Кубань", цель которого заключается в "возвращении в политическое поле страны украинских этнических территорий и этнических украинцев".

Накануне прокуратура Крыма, входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины, возбудила уголовное дело по факту проезда пассажирского поезда в Крым. Представители ведомства заявили, что железнодорожное сообщение через Крымский мост является "незаконным", поскольку нарушает территориальную целостность Украины.

Владимир Путин официально открыл движение поездов по Крымскому мосту в понедельник, 23 декабря. Состав, в котором находился глава государства, проследовал из Керчи в Тамань.

Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь в среду, 25 декабря. На конечной станции в Крыму состав встречали глава региона Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика