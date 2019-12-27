Украинский депутат рассказал о пользе Крымского моста для Киева

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко поблагодарил Россию за запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, поскольку Кубань "стала ближе" к Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

"Позитивное в том, что Владимир Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе", – отметил парламентарий.

Ранее Гончаренко призвал "заполучить" Кубань в сферу украинских интересов. В октябре группа депутатов Рады создала "объединение Кубань", цель которого заключается в "возвращении в политическое поле страны украинских этнических территорий и этнических украинцев".

Накануне прокуратура Крыма, входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины, возбудила уголовное дело по факту проезда пассажирского поезда в Крым. Представители ведомства заявили, что железнодорожное сообщение через Крымский мост является "незаконным", поскольку нарушает территориальную целостность Украины.

Владимир Путин официально открыл движение поездов по Крымскому мосту в понедельник, 23 декабря. Состав, в котором находился глава государства, проследовал из Керчи в Тамань.

Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь в среду, 25 декабря. На конечной станции в Крыму состав встречали глава региона Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

