МО РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны РФ изменило наименование зоны действия российских миротворцев в Карабахе на "Карабахский экономический район Азербайджанской Республики". Информация содержится в бюллетене, опубликованном на сайте министерства.

Ранее зона именовалась "зоной нагорно-карабахского конфликта".

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха. Жителей региона стали перевозить в Армению.

В Азербайджане заявили о ходе разоружения в Карабахе