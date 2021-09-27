Генконсульство РФ в Хьюстоне может сократить работу из-за нехватки персонала – Захаров

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Российское Генконсульство в Хьюстоне может достаточно сократить работу из-за нехватки работников. Дипломаты выразили надежду на положительные сдвиги в сфере комплектации дипмиссий между двумя государствами, заявил РИА Новости генконсул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.

"Хотелось бы рассчитывать, что планируемый очередной раунд консультаций по двусторонней проблематике все же приведет к положительным сдвигам, удастся найти взаимоприемлемые развязки", – отметил Захаров.

При плохом развитии ситуации, как он уточнил, высокопоставленным дипломатам придется самостоятельно вести прием граждан, оформлять доверенности и печатать документы.

Захаров сообщил, что при таком раскладе возможно увеличение продолжительности рассмотрения заявлений. Поэтому он попросил живущих в консульском округе россиян относиться к этому с пониманием.

Ранее сообщалось, что США манипулируют выдачей виз с целью давления на другие страны. В ведомстве прокомментировали отказ США выдать визу председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому, который должен был приехать в составе российской делегации в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН.