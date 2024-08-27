27 августа, 04:35Политика
Пентагон признал продвижение российских войск на красноармейском направлении
Фото: depositphotos/icholakov01
Пентагон признал, что войска РФ продвигаются на красноармейском (покровском) направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. Об этом сообщил пресс-секретарь американского ведомства Патрик Райдер.
"Мы, безусловно, внимательно следим за этим. Вы видите, что россияне здесь постепенно продвигаются. И, как вы знаете, на этой приграничной территории идут тяжелые бои", – цитирует Райдера ТАСС.
Представитель Пентагона добавил, что США продолжат поддерживать связь и консультации с Киевом, чтобы лучше понять потребности ВСУ в военной помощи.
Украинский президент Владимир Зеленский уже заявлял, что покровское направление является наиболее сложным для ВСУ. Также, по его словам, непростая для украинских солдат ситуация складывается также на времевском, торецком и кураховском направлениях.
Аналогичное заявление сделали в Генштабе ВСУ, назвав покровское направление самым напряженным для украинских подразделений на всей линии фронта. Там отметили, что на отдельных участках этого направления ситуация требует от украинской армии "проведения маневра".
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