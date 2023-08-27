Трамп после формального ареста собрал 7,1 миллиона долларов пожертвований

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Бывший президент США Дональд Трамп после прохождения формальной процедуры ареста в штате Джорджия собрал около 7,1 миллиона долларов пожертвований на проведение предвыборной кампании. Об этом сообщает газета Politico.

Согласно данным газеты, на следующий после ареста день, экс-президент США привлек пожертвований на 4,18 миллиона долларов. Отмечается, что предвыборный штаб Трампа никогда не собирал такую крупную сумму всего за сутки.

Такому успеху, в том числе, содействовала продажа сувенирной продукции, в том числе футболок и плакатов со сделанной в тюрьме фотографией Трампа, пишет газета. Всего же за последние 3 недели экс-президент США собрал на избирательную кампанию более 20 миллионов.

Ранее сообщалось, что Трамп стал первым в истории Америки главой государства с фотографией под арестом.

Сам политик отметил, что "не делал ничего плохого", поэтому фотографироваться в тюрьме ему было неприятно. Трамп прошел все процедуры в тюрьме примерно за 20 минут и был освобожден под залог в 200 тысяч долларов.

15 августа стало известно, что большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения Трампу и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. Список обвинений в сторону бывшего американского лидера содержит 13 пунктов.



Бывший президент США Дональд Трамп побывал в тюрьме и вышел под залог