Россия не считает провалом конференции ДНЯО отсутствие итогового документа – дипломат РФ

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Россия не считает провалом обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) отсутствие итогового консенсусного документа. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

Он пояснил, что коллективные усилия делегаций на обзорной конференции ДНЯО "в силу различных причин не принесли искомого результата", передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что участники обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не согласовали итоговый документ, поскольку не смогли прийти к консенсусу по содержательной части. Председатель Густаво Злаувинен уточнил, что консенсус был достигнут только по процедурной части, устанавливающей сроки проведения следующей конференции ДНЯО в 2026 году.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия приняла решение о выводе своих военных объектов из-под инспекции в рамках Договора о сокращении и стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за провокационного требования США о проведении такой проверки в ближайшие дни.

Россия информировала США, что временно выводит из-под инспекции по Договору о СНВ свои объекты, которые принадлежат инспекциям.

В МИД РФ подчеркнули, что это изъятие распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные договором показы. Такие решения, отметили в ведомстве, могут проводиться в исключительных случаях.

До этого заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Соединенные Штаты хотели бы начать переговоры с Россией по замене договора о СНВ, который истекает в 2026 году. При этом она подчеркнула, что конкретных сроков относительно возобновления диалога в этой области нет.