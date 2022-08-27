Участники конференции ДНЯО не смогли принять итоговый документ – председатель

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Участники обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не согласовали итоговый документ, поскольку не смогли прийти к консенсусу по содержательной части. Об этом заявил председатель Густаво Злаувинен.
Он уточнил, что консенсус был достигнут только по процедурной части, устанавливающей сроки проведения следующей конференции ДНЯО в 2026 году.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия приняла решение о выводе своих военных объектов из-под инспекции в рамках Договора о сокращении и стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за провокационного требования США о проведении такой проверки в ближайшие дни.
Россия информировала США, что временно выводит из-под инспекции по Договору о СНВ свои объекты, которые принадлежат инспекциям.
В МИД РФ подчеркнули, что это изъятие распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные договором показы. Такие решения, отметили в ведомстве, могут проводиться в исключительных случаях.
До этого заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Соединенные Штаты хотели бы начать переговоры с Россией по замене договора о СНВ, который истекает в 2026 году. При этом она подчеркнула, что конкретных сроков относительно возобновления диалога в этой области нет.
В ООН призвали РФ и США решить все вопросы по инспекциям по ДСНВ
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