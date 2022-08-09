В МИД объяснили решение о выводе российских объектов из инспекции по ДСНВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия приняла решение о выводе своих военных объектов из-под инспекции в рамках Договора о сокращении и стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за провокационного требования США о проведении такой проверки в ближайшие дни, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

"Непосредственным "спусковым крючком" стало полученное от американской стороны уведомление о намерении в ближайшие дни провести инспекцию на нашей территории", – сказал он.

По словам Рябкова, в текущей ситуации такой шаг Вашингтона выглядит как откровенная провокация. При этом замминистра подчеркнул, что Москва призывает американскую сторону продолжить взаимодействие в рамках ДСНВ в целях скорейшего возобновления инспекций на равноправной основе.

"Призываем США отказаться от контрпродуктивных действий, не идущих на пользу делу <...>. Это отвечало бы интересам обеих сторон", – подчеркнул Рябков.

Ранее Россия информировала США, что временно выводит из-под инспекции по Договору о СНВ свои объекты, которые принадлежат инспекциям.

В МИД РФ подчеркнули, что это изъятие распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные договором показы. Такие решения, отметили в ведомстве, могут проводиться в исключительных случаях.

До этого заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Соединенные Штаты хотели бы начать переговоры с Россией по замене договора о СНВ, который истекает в 2026 году. При этом она подчеркнула, что конкретных сроков относительно возобновления диалога в этой области нет.