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17:16

Политика

Кандидат в мэры Москвы от партии СРЗП открыл общественный штаб защиты москвичей

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Кандидат в мэры Москвы от партии "Справедливая Россия – За правду", первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев открыл общественный штаб защиты для жителей столицы. Он находится по адресу Сретенский бульвар, дом 7/1, строение 3.

"У нас сегодня происходит большое мероприятие, мы готовим всем нашим активом программу кандидата в мэры. <…> Для этого мы собираем общественный штаб защиты москвичей", – сказал Гусев.

По его словам, в программу штаба войдет блок решений, которые направлены на защиту прав горожан и их благосостояния.

Отмечается, что главой штаба был назначен член президиума центрального совета партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Дворкин.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

МГИК утвердил порядок проведения голосования на выборах 8–10 сентября

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