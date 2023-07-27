Шойгу примет участие в военном параде в КНДР

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Российский министр обороны Сергей Шойгу, находящийся в настоящее время с рабочим визитом в КНДР, примет участие в военном параде, посвященном 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале министерства обороны РФ.

Торжественное мероприятие состоится в четверг, 27 июля, в Пхеньяне.

В КНДР Шойгу встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Представители двух стран обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.

25 июля военная делегация РФ во главе с Шойгу прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

В Пхеньяне состоялись переговоры главы Минобороны РФ и его северокорейского коллеги Кан Сун Нама. Шойгу выразил уверенность, что переговоры укрепят взаимодействие двух стран по линии оборонных ведомств, а также заверил, что отношения России и КНДР будут развиваться и в других отраслях.

Позднее Шойгу передал лидеру Республики Ким Чен Ыну личное послание от Владимира Путина. Российский министр и глава КНДР посетили выставку вооружений в Пхеньяне. Представители двух стран обсудили мировые тенденции и стратегии развития оружия.



Новости часа: российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР