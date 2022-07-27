Правительство ФРГ одобрило продажу Украине 100 гаубиц – СМИ

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Правительство Германии одобрило прямую продажу Украине 100 немецких гаубиц. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на представителя немецкого оружейного концерна Krauss-Maffei Wegmann.

Заявление о производстве 100 гаубиц типа Panzerhaubitze 2000 стоимостью 1,7 миллиарда евро подал концерн 11 июля. Разрешение со стороны министерства экономики Германии компания получила через два дня.

"Еще в апреле Украина запросила у KMW возможность закупки гаубиц напрямую у производителя. KMW немедленно представил соответствующее предложение", – говорится в сообщении.

Представитель концерна отметил, что это во много раз превысит стоимость предыдущих поставок этого типа вооружения. При этом компания приступит к производству в кратчайшие сроки.

"Ожидается, что производство всех гаубиц займет несколько лет, поэтому речь о долгосрочном усилении украинской армии", – отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что Германия поставила Украине ракетные системы залпового огня (РСЗО) Mars II. Кроме того, Украина получила три дополнительные системы Panzerhaubitze 2000. По данным издания, ФРГ планирует поставить Киеву системы ПВО Iris-T и три танковых тягача.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

