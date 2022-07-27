Путин сделал Европу политически бессильной – СМИ

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Европейские страны ждут большие проблемы в связи с уменьшением транзита газа по газопроводу "Северный поток", тем самым Владимир Путин смог выставить Европу политически бессильной, сообщает издание The Spectator.
Автор статьи Росс Кларк указал на сокращение до 33 миллионов кубометров в сутки прокачки газа по "Северному потоку" 27 июля, что меньше заявленной мощности в пять раз. Он отметил, что резкое повышение цен на энергоресурс скажется не только на Германии, но и на других европейских странах.
"Сейчас Германия оказалась без руля и ветрил, поскольку тон теперь задает Путин. И при нынешних темпах отключений не факт, что через два года в ФРГ останется хоть какой-то российский газ, который можно было бы бойкотировать", – подчеркнул журналист.
Накануне стало известно, что Siemens Energy передала "Газпрому" экспортную лицензию Канады, позволяющую транспортировать и ремонтировать газовые турбины для "Северного потока" до конца 2024 года.
В этот же день российская компания объявила об остановке эксплуатации еще одного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая" из-за завершения срока межремонтной наработки до капремонта. В результате с 27 июля средняя суточная производительность станции составит до 33 миллионов кубометров газа.
СМИ Британии указали на панические настроения в Европе после новости о сокращении транзита по "Северному потоку". Под угрозой рецессии находится экономика Германии. При этом другие государства Европы испытывают на себе сильное давление в связи с ростом цен на газ и его дефицитом.
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