Путин обвел вокруг пальца Байдена в мировой энергетической войне – СМИ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин обвел своего американского коллегу Джо Байдена вокруг пальца в мировой топливной войне, сообщает издание American Thinker.

По словам обозревателя издания Томаса Лифсона, введение эмбарго на покупку российской нефти Западом лишь создало дефицит энергоресурса и увеличило его стоимость. Он также отметил, что Саудовская Аравия приобретает российскую нефть по более высокой цене, чем до введения ограничительных мер.

Журналист отметил, что саудиты используют нефть из РФ для производства электроэнергии, а собственную продают западным странам по завышенной стоимости, в связи с чем Россия находится в выигрышной позиции в сложившейся ситуации. Именно РФ получает доходы от продажи нефти, а Евросоюзу и Соединенным Штатам приходится импортировать подорожавшую саудовскую нефть.

"Кто проигрывает? Ты, я и потребители во всем мире, особенно в странах, которые вводят ограничительные меры против России", – отметил Лифсон.

Он также назвал введенные санкции против РФ глупыми и контрпродуктивными, "как и многие внешнеполитические инициативы Байдена".

Ранее издание The National Interest отметило, что западные санкции не смогли развалить российскую экономику.

Так, во втором квартале нынешнего года профицит внешней торговли России составил рекордные 70,1 миллиарда долларов. Помогают такому успеху высокие цены на товары и способность России экспортировать нефть, газ, зерно и золото.

Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

