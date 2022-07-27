Израильская делегация приедет в Москву из-за ситуации вокруг агентства "Сохнут"

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Израильская правительственная делегация планирует отправиться в Москву, чтобы урегулировать ситуацию вокруг работы Еврейского агентства для Израиля "Сохнут" в России, сообщает ТАСС.

Поездка намечена на вечер 27 июля по заданию премьер-министра страны Яира Лапида и в координации с властями России. В Москве представители делегации проведут встречи с компетентными должностными лицами.

Ранее Лапид заявил, что возможное закрытие агентства "Сохнут" в Москве серьезно повлияло бы на отношения Иерусалима и России.

До этого министерство юстиции России попросило ликвидировать еврейское агентство "Сохнут". Минюст подал соответствующий иск в суд. Беседу по нему назначили на 28 июля.

Агентство "Сохнут" занимается возвращением на родину евреев, помогает репатриантам. Кроме того, организация работает с еврейскими общинами и ведет образовательные курсы.

Экс-премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что кризис в отношениях Израиля с Россией может привести к угрозе национальной безопасности. Он отметил, что премьер страны Яир Лапид и глава израильского Минобороны Бени Ганц ставят под угрозу безопасность страны.