В Кремле прокомментировали ситуацию в Хабаровске

Фото: ТАСС/пресс-служба администрации Хабаровского края
Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы временно исполняющего обязанности губернатора региона Михаила Дегтярева постепенно успокаивается, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Скорее успокаивается", – ответил Песков на вопрос, связанный с напряженной ситуацией в регионе.
До этого в Кремле рассказали о первых днях работы Дегтярева в Хабаровском крае. Песков обратил внимание на то, что от общения с гражданами никто не отказывался.
Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Это произошло после отстранения от должности главы региона Сергея Фургала. Последний был доставлен в Москву для следственных действий. Известно, что Сергея Фургала обвинили в покушении на убийство.
Ранее Дегтярев рассказал о перестановках в правительстве Хабаровского края. Политик добавил, что ждет по почте заявление об уходе от зампреда правительства края Юрия Золочевского.
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
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