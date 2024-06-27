27 июня, 22:00Политика
Байден не рассматривает возможность помилования Ассанжа
Фото: ТАСС/EPA/Chris Kleponis
Президент США Джо Байден не рассматривает возможность помилования основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, которую цитирует РИА Новости.
По ее словам, такой вопрос даже не рассматривается.
Ассанжа задержали в Лондоне 11 апреля 2019 года по запросу США. Ему предъявили обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Кроме того, в Швеции его обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
В апреле 2022 года суд Лондона выдал ордер на экстрадицию Ассанжа. 25 июня 2024 года стало известно, что он освободился из тюрьмы в Великобритании и отправился в Австралию.
Позже Ассанж признал себя виновным в рамках сделки с США, обеспечивающей ему свободу. Его сделку с Минюстом США утвердил суд.
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