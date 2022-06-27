Посол ЛНР заявил об освобождении всех заложников с "Азота"

Фото: ТАСС/Александр Река
Все украинские заложники на территории комбината "Азот" в Северодонецке освобождены, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, промзона полностью освобождена от украинских боевиков и люди остаются на ее территории по другим причинам.
"Во-первых, какому-то количеству людей просто некуда идти, и они не хотят покидать территорию Северодонецка, таких людей около 30%. То есть это люди, которые пока решили там оставаться в бомбоубежищах, им сейчас наши бойцы привозят продукты питания, воду, медикаменты", – сказал Мирошник.
Он добавил, что около 500 человек уже эвакуировали из промзоны. Большую часть доставили в Старобельск, где находится распределительный пункт.
Ранее сообщалось, что Народная милиция ЛНР и российские войска взяли под полный контроль Северодонецк, Боровское и ряд других населенных пунктов Луганской Народной Республики. Таким образом ВС РФ и подразделения ЛНР пресекли попытку украинских военных превратить промышленную зону северодонецкого предприятия "Азот" в очаг сопротивления.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что с территории завода "Азот" в Северодонецке освободили 800 мирных жителей. Также он сообщил, что промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВС РФ сорвали попытку превратить северодонецкий "Азот" в очаг сопротивления
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