Вышла первая часть фильма о спецназе "Ахмат" и спецоперации на Украине

Видео: Rutube-канал "Телеканал RTД на русском"

Первая часть фильма "Битва за свободу" вышла на RTД. Картина рассказывает о работе чеченского спецназа "Ахмат" в ходе спецоперации на Украине, сообщает RT

В первой части фильма речь идет о том, как "Ахмат" вместе с Вооруженными силами РФ, отрядами Народной милиции ЛНР и ДНР ведет боевые действия в Донбассе.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости начать проведение второго этапа спецоперации, охватив не только ДНР и ЛНР, но также территорию всей Украины. По его словам, сейчас государства обеспечивают Киев вооружением, которое потом продают местным жителям. Происходящее Кадыров назвал мировым хаосом, беспределом и призвал "поставить точку".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

