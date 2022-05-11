Помощник Кадырова сообщил о блокировании сил ВСУ, выбитых из Рубежного

Фото: министерство обороны РФ

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов заявил о блокировании выбитых из Рубежного военных ВСУ на заводе "Заря".

"Мы были все эти дни заняты блокированием завода "Заря". У нас была задача от левого фланга завода "Заря" до Кудряшовки вниз очистить его от тех опорных пунктов и точек, которые там находились, чтобы у себя за спиной не оставить противника. Мы эту задачу уже выполнили, наши силы и средства практически блокировали завод "Заря", – приводит РИА Новости его слова.

Алаудинов подчеркнул, что в настоящее время бойцы спецназа "Ахмат" и Народная милиция ЛНР вышли к селу Воеводовка.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак посетили боевые позиции под городом Рубежное и вручили медали бойцам Народной милиции ЛНР. Медали "За боевые заслуги" получили восемь защитников республики, еще один – "За доблесть" II степени.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.