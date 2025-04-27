WSJ: Исландия может возобновить переговоры о вступлении в Евросоюз на фоне политики США

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В Исландии могут возобновить переговоры о вступлении в Европейский союз, которые были прерваны в 2013 году, из-за внешней политики новой администрации США, сообщает газета Wall Street Journal.

Кроме того, власти страны обсуждают возможность пересмотра некоторых вопроса национальной обороны.

"Угрозы (президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа забрать Гренландию, пошлины и антагонизм по отношению к Европе стали нервировать исландцев и заставляют Европу казаться более привлекательной для многих", – говорится в публикации.

В свою очередь, премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир, заявила что исландское общество никогда активно не поддерживало вооруженные силы, однако, по ее словам, это не значит, что страна не может занимать активную оборону и состоять в союзах.

Трамп заявил об "абсолютной необходимости" для США владеть Гренландией в конце прошлого года. После этого правительство Дании, частью которого является остров, сообщило об увеличении расходов на оборону Гренландии.

Американский президент хочет присоединить страну к США, чтобы улучшить собственную репутацию в истории, считает экс-советник по национальной безопасности Трампа во время его первого президентского срока Джон Болтон.

Вместе с тем Трамп предложил сделать Канаду 51-м штатом США из-за проблемы с нелегальной миграцией на границе. По его словам, такой шаг приведет к полному урегулированию вопроса тарифов и пошлин, налоги канадцев снизятся, а их безопасность возрастет.