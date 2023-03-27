Киев, несмотря на обучение военных, не сможет начать наступление в стиле НАТО – СМИ

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Киев, несмотря на обучение военных и приток западной техники, не сможет начать наступление в стиле НАТО, которое предполагает массированную атаку с воздуха, сообщает газета Wall Street Journal.

Как пишет автор статьи, чтобы выбить врага, как того желает Украина, традиционный подход США и союзников начался бы с массированного воздушного удара с использованием самолетов и крылатых ракет.

Американский подполковник в отставке Джон Нагл подчеркнул, что у ВСУ есть лишь ограниченное количество истребителей и боевых вертолетов, поэтому Киев вряд ли будет рисковать ими в лобовой атаке.

Эксперты в области стратегии считают, что, скорее всего, Киев предпримет крупную атаку или несколько небольших атак с использованием высокоточного оружия дальнего действия наземного базирования, включая ракеты и артиллерию. После этого предполагается начало масштабного наступления сухопутными войсками, которое также будет отличаться от стандартов НАТО.

"Большая разница в том, что силы США или союзников возглавил бы авангард современных боевых танков, в то время как украинские силы будут иметь лишь небольшое их количество", – пишет газета.

Ранее журналист Майкл Васюр со ссылкой на экспертов писал, что Вооруженные силы Украины могут остаться без достаточного количества военной техники для наступления из-за медленных поставок со стороны Запада.

Отмечалось, что для нанесения мощного удара украинской армии потребуются дополнительные партии оружия, доставить которые нужно будет в короткие сроки. Учитывая то, что предыдущие партии западных поставок шли достаточно долго, Киеву придется смириться с плохой насыщенностью фронта.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что власти РФ располагают информацией о возможном приближающемся наступлении ВСУ. При этом, по его словам, к подобному уже готовы специалисты Генштаба РФ. Сотрудники просчитывают предстоящие действия ВСУ и принимают решения.

В свою очередь, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, комментируя возможное наступление ВСУ, заявил, что российская армия сожжет западную технику ВСУ. По его словам, в арсенале российских военных есть необходимые для поражения немецких танков Leopard и американских Abrams средства, в том числе ПТРК "Корнет" и танки Т-90.



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