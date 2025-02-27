Захарова отметила совпадение позиций Трампа и Лаврова по уступкам на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Понимание президентом США Дональдом Трампом трудности требования территориальных уступок на Украине со стороны РФ напрямую соотносится со словами главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Лавров ранее заявил, что Россия исключает заморозку украинского конфликта по линии боевого соприкосновения. Министр указал на невозможность такого исхода из-за российской конституции.

"Напрямую соотносится, потому что Дональд Трамп сказал, что это будет сложно. Это говорит о том, что все все понимают", – передает ТАСС слова Захаровой.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков напоминал, что новые присоединенные к РФ территории, среди которых Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области, уже записаны в Конституции РФ и являются неотъемлемой частью страны.

Заявление политик сделал на фоне высказывания спецпосланника президента США по России и Украине Кита Келлога. По его словам, США ждут от России территориальных уступок в рамках мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Однако он не уточнил, о каких именно территориях идет речь.