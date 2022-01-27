Вопрос о признании Россией ДНР и ЛНР сегодня не стоит – Пушков

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Власти России на данный момент не рассматривают вопрос о политическом признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в беседе с "Украиной.ру".

Как считает парламентарий, обострение ситуации на юго-востоке Украины пока не дает повода говорить о возможном проведении военной операции ВСУ. При этом Пушков не исключил вероятных провокаций со стороны Киева.

"Вот это очень опасно. Киев может попытаться приблизить адские санкции через крупную провокацию, это возможно", – сказал сенатор.

Пушков подчеркнул, что будущее ДНР и ЛНР зависит от возможности проведения переговоров на данную тему с НАТО.

Парламентарий добавил, что Россия может поддержать самопровозглашенные республики в военном плане лишь в случае прямых боевых действий Украины на юго-востоке страны.

Ранее полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что власти Украины нарушают условия отвода тяжелых вооружений на юго-востоке страны. Как отметил дипломат, подобные действия вызывают недоверие у представителей ДНР и ЛНР.

До этого замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что местная разведка получила сведения о направлении механизированных подразделений ВСУ на усиление группировки силовой операции в Донбассе. Позже данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, действия украинских властей свидетельствуют о том, что они готовятся к силовому решению ситуации с ДНР и ЛНР.

На этом фоне партия "Единая Россия" обратилась к руководству РФ с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Республикам предлагается поставить военную продукцию.