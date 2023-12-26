Нетаньяху назвал три условия для мира между Израилем и Палестиной

Фото: 123RF/palinchak

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три условия мира с Палестиной. Об этом пишет Wall Street Journal.

Израильский министр заявил, что палестинское общество должно быть "дерадикализовано", сектор Газа – демилитаризован, а группировка ХАМАС должна быть уничтожена.

"Палестинское гражданское общество необходимо преобразовать так, чтобы его народ поддерживал борьбу с терроризмом, а не финансировал его", – сказал Нетаньяху.

Он привел в пример опыт "дерадикализации" Японии и Германии после поражения во Второй мировой войне, подчеркнув, что сейчас эти страны способствуют миру и процветанию в Евразии.

По мнению Нетаньяху, палестинская администрация, руководящая западным берегом реки Иордан, не сможет выполнить данные условия мира. Он подчеркнул, что на сегодняшний день конфликт далек от завершения.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит вести бои в секторе Газа до освобождения всех заложников и ликвидации движения ХАМАС. После уничтожения группировки израильский премьер пообещал использовать власть для гарантии того, чтобы анклав больше не угрожал Израилю.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".