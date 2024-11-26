МИД РФ предоставит "шоковый контент" по расстрелу ВСУ жителей Селидова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МИД России ведет сбор данных о расстрелах киевскими силовиками мирных жителей Селидова Донецкой Народной Республики. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Мы сейчас собираем все достоверные факты, видеоматериалы, фотоматериалы доказательства свидетельства людей – они должны быть соответствующим образом подготовлены – и вот этот шоковый контент, подготовленный в технологичном формате, и будет представлен на заседаниях различных международных организаций. И мы обязательно потребуем от них каких-то действий", – приводит его слова ТАСС.

Мирошник подчеркнул, что подобными данными МИД будет снабжать те страны, которые готовы адекватно воспринимать факты, связанные с нарушением украинской стороной международного гуманитарного права.

Посол по особым поручениям МИД РФ рассказал, что украинские боевики без разбора расстреливали мирных жителей Селидова. По его словам, уже сейчас есть запротоколированные вещи и рассказы людей, которые столкнулись с расстрелами на улицах и в жилых домах. Он назвал шоковым количество погибших мирных жителей Селидова от расстрелов украинских силовиков и заявил, что данные о жертвах продолжают поступать.

Российские войска освободили город Селидово 29 октября. В Минобороны России сообщили, что в боевых действиях участвовали бойцы группировки войск "Центр".

До этого в МИД сообщали об использовании украинскими войсками против мирных целей снарядов со шрапнелью. Также российские войска заявляли о расстрелах на занятых украинцами территориях Курской области. Российский боец заявлял о случае, когда ВСУ убили трех детей в возрасте 10 и 12 лет, которые пытались эвакуироваться на мотоцикле.