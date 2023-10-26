Дипмиссия Палестины в ООН заявила о применении Израилем белого фосфора в Газе

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Израиль использовал для атаки по сектору Газа боеприпасы с запрещенным белым фосфором. Об этом заявил глава дипмиссии Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши, передает РИА Новости.

"Это также было установлено Human Rights Watch", – сообщил он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.

Human Rights Watch уже заявляли до этого в своем отчете об использовании Израилем белого фосфора во время атак на Ливан и сектор Газа.

Тем временем МВД Палестины также сообщило о выросшем числе жертв из-за израильского обстрела города Хан-Юнис, расположенного на юге сектора Газа. По информации ведомства, в результате атаки погибли 22 человека, а более 100 граждан пострадали.

Ранее МИД Палестины 10 октября обвинил Вооруженные силы Израиля в использовании запрещенных международными конвенциями боеприпасов с содержанием белого фосфора против палестинцев в районе аль-Карама в секторе Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 6,5 тысячи человек и еще 17,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ