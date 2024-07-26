Экс-замкомандира батальона "Азов": ВСУ попали в окружение под Прогрессом

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Украинские подразделения оказались окружены под Прогрессом в ДНР, рассказал экс-заместитель командира батальона "Азов" (признана террористической организацией и запрещена в РФ) Игорь Мосийчук.

"Под Прогрессом наши военные фактически попали в тактическое окружение, которое очень быстро может перерасти в физическое. И никому нет дела. Практически все командование рот погибло", – передает РИА Новости его слова со ссылкой на украинский YouTube-канал.

ВСУ вынуждены оставлять территории, отметил Мосийчук. Солдаты обращаются за помощью к командирам батальонов, те их слышат, но бригадные генералы решать проблемы не хотят, высказался военный эксперт.

"Говорят, надо стоять насмерть, но не на смерть противника, а на свою, до последнего", – резюмировал он.

Ранее в СМИ заявили о росте числа призывников, отказывающихся от ведения боев на стороне ВСУ. В статье приводится статистика, что еще до усиления мобилизации более 20 тысяч украинцев сумели сбежать из страны, несмотря на попытки властей остановить этот процесс.

При этом 17 мая украинский лидер Владимир Зеленский подписал проект закона о мобилизации осужденных, позже на Украине отменили бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров.

23 июля президент Украины внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации с 12 августа на 90 дней.

