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Число потерь в рядах ВСУ ежедневно увеличивается. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BВС.

"Я знаю, сколько людей мы теряем каждый день, и я каждый вижу, к сожалению, эти изменения, и они не в позитивную сторону, меньше не становится", – сказал украинский лидер.

Вместе с тем Зеленский не стал называть точное число погибших, а также не смог ответить на вопрос, сколько еще украинские войска смогут продержаться при таких потерях.

По информации СМИ, Зеленский допустил возможность мирных переговоров с РФ на фоне тяжелой ситуации на фронте и политической неопределенности в США. В частности, он мог связываться с будущей администрацией кандидата в президенты США Дональда Трампа, намекая, что он готов к переговорам по Украине, если сделка будет справедливой для Киева.