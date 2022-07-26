Боевой дух ВСУ падает из-за новобранцев, которые не хотят сражаться – СМИ

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Боевой дух украинских бойцов стремительно снижается из-за набора в войска тех, кто не хочет участвовать в боевых действиях, сообщает New York Times.

"Вербовщики подходят к молодым людям на улице, но стандарты не всегда ясны, и есть сообщения о том, что тех, кто не хочет участвовать, вербуют, в то время как некоторым желающим сражаться отказывают", – говорится в материале.

Отмечается, что сами украинцы выступили против такого подхода – 25 тысяч человек подписали петицию и потребовали президента Украины Владимира Зеленского запретить выдачу повесток на контрольно-пропускных пунктах, заправках и других общественных местах. По мнению граждан, уличная вербовка носит скрытный и произвольный характер.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что помощь Запада не доходит до украинских бойцов.

По его словам, украинская сторона терпит поражение: солдаты бегут, техника уничтожается, а оружие благополучно переходит в распоряжение союзных войск.

Как отметил лидер Чеченской Республики, помощь, которая предназначалась националистам, должным образом до них не доходит либо таинственным образом тает в карманах властей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.