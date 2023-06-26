В Госдуме заявили, что законопроект о ЧВК может быть готов не раньше осени

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Проект закона о частных военных компаниях (ЧВК) нуждается в проработке, он не может быть принят раньше осени, заявил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

"Сейчас говорить о сроках пока просто сложно, потому что там большая работа. <...> Я думаю, что раньше осени ничего не будет", – передает ТАСС его слова.

Он не исключил, что в результате может получиться проект отдельного базового закона. Картаполов объяснил, что для утверждения инициативы потребуется межведомственное согласование, на которое отводится 30 суток, а у депутатов до завершения текущей сессии остается месяц.

Ранее Картаполов заявил, что в России необходимо принять закон, который бы регулировал деятельность ЧВК.

Парламентарий отметил, что судьба ЧВК "Вагнер" до конца не определена. По его словам, сначала необходимо принять решение по данному вопросу.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по своим тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Эти данные позже опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело в отношении основателя ЧВК "Вагнер" по факту организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение президента Белоруссии об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.



Уголовное дело в отношении Пригожина не было прекращено – СМИ