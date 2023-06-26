Эксперт заявил, что зарплата москвичей не уменьшится из-за выходного 26 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Нерабочий день в понедельник, 26 июня, не повлияет на заработную плату и будет оплачен как обычный рабочий день, заявил доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права РУДН Дмитрий Лепешин.

"Объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается", – приводит РИА Новости мнение Лепешина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня в столице выходным днем из-за сложной ситуации вокруг ЧВК "Вагнер".

23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что ВС РФ якобы нанесли удар по тыловым лагерям группы. Он призвал сторонников выйти против военного руководства России.

В Минобороны РФ и ФСБ данную информацию опровергли. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых основатель ЧВК к вечеру 24 июня принял предложение главы государства об остановке движения на территории РФ. Группа развернула колонны техники и направилась обратно в полевые лагеря.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам бизнесмен уедет в Белоруссию.

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