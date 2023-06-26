Польша усилила контроль на границе с Белоруссией после событий с ЧВК "Вагнер" в РФ

Фото: ТАСС/БелТА/Леонид Щеглов

Польша усилила контроль на границе с Белоруссией после событий, произошедших с ЧВК "Вагнер". На границе стран будет задействована разведка и военные, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"После ранее проведенного инструктажа с 18-м Белостокским разведывательным полком я также встретился с солдатами Войска Польского, которые дежурят у стены на границе с Белоруссией. Вчера мы еще раз убедились, насколько важно это заграждение длиной 206 километров", – написал он в своем аккаунте в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Моравецкий добавил, что польская сторона не знает истинных причин, которые подтолкнули ЧВК "Вагнер" к организации марша и последующей остановки группы перед Москвой.

Польский премьер отметил, утром 25 июня он провел консультации со странами-членами НАТО и государствами, входящими в состав Евросоюза.

"Эти разговоры показали, что мы находимся в полной синхронизации как в плане анализа поступающих документов, так и в плане мониторинга всей ситуации и реакции", – сказал он.

Польша становится все более защищенной страной в том числе благодаря инвестициям в вооруженные силы государства, подчеркнул Моравецкий.

"У нас должно быть чем защищаться, и теперь это обеспечено", – резюмировал он.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что с тревогой наблюдал за ситуацией вокруг попытки мятежа в России, он призывал вовлеченные стороны не допускать дальнейшей напряженности.

23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в телеграм-канале своей пресс-службы сообщил об ударе Вооруженными силами РФ по тыловым лагерям группы. Он также призвал сторонников выйти против военного руководства России.

В Минобороны РФ и ФСБ данную информацию опровергли. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в ходе которых основатель ЧВК принял предложение главы государства об остановке движения на территории РФ. Группа начала разворачивать свои колонны техники и направилась обратно в полевые лагеря.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено.



ЧВК "Вагнер" возвращается в полевые лагеря