В Госдуме предложили запретить рекламу лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий установление запрета на рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах. Автором инициативы выступил депутат ЛДПР Максим Зайцев.

"Законопроектом предусматривается установление запрета на рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах", – отмечается в пояснительной записке к документу.

По мнению автора законопроекта, запрет позволит снизить случаи самолечения. Он выразил мнение, что граждане будут более ответственно относиться к своему здоровью, не покупая ненужные лекарства.

Ранее стало известно о продлении в России дистанционной продажи безрецептурных лекарств. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал опыт 2020 года удачным.