В России продлят дистанционную продажу безрецептурных лекарств

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Опыт дистанционной продажи лекарств, отпускаемых без рецепта, оказался успешным в 2020 году, поэтому его решено продлить, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Этот опыт в 2020 году получился удачным, и по результатам принято решение о продлении функционирования дистанционной продажи безрецептурных лекарственных препаратов", – приводит слова министра РИА Новости.

По мнению Мурашко, такой способ продажи является рациональным в нынешних условиях и обеспечивает безопасность граждан при покупке медикаментов.

Ранее Михаил Мурашко сообщил, что иммунитет у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, сохраняется порядка 7–8 месяцев. Также Мурашко добавил, что число пациентов с COVID-19, находящихся под медицинским наблюдением, с начала года сократилось на 11%.