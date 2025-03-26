Politico: Испания, Италия и Франция отвергли план главы ЕК по перевооружению ЕС

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Власти Испании, Италии и Франции отклонили инициативу по перевооружению Европы, предложенную главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом со ссылкой на издание Politico пишет "Газета.ру".

План предполагает увеличение оборонных расходов за счет кредитов, указал источник. Однако, по его словам, власти этих государств опасаются "увеличения и без того тяжелого долгового бремени".

Кроме того, журналисты отметили, что некоторые страны Евросоюза стараются не увеличивать свои долги.

Ляйен предложила перевооружить ЕС на сумму 800 миллиардов евро 4 марта. Согласно инициативе, текущие расходы на оборону должны быть увеличены на 1,5%, чтобы собрать 650 миллиардов евро на производство вооружений.

Кроме того, Еврокомиссия планирует привлечь 150 миллиардов евро в виде кредитов для производства средств противовоздушной обороны в странах ЕС и оружия для Украины. План был согласован на саммите в Брюсселе 6 марта.

Однако Венгрия выступила против общего кредита ЕС для перевооружения Европы и предложила создать общий фонд, куда каждая страна внесет средства из своего бюджета.