Глава ЕК фон дер Ляйен предложила перевооружить ЕС на 800 млрд евро

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила перевооружить Евросоюз (ЕС) на сумму 800 миллиардов евро. Письмо с планом она отправила лидерам 27 стран сообщества. Об этом сообщает ТАСС.

По словам фон дер Ляйен, средства пойдут на оборону для "безопасной и устойчивой Европы". В частности, глава ЕК предлагает государствам увеличить текущие расходы на оборону на 1,5%, чтобы собрать 650 миллиардов евро на производство вооружений.

Кроме того, Еврокомиссия планирует привлечь 150 миллиардов евро в виде кредитов для производства средств противовоздушной обороны в странах ЕС и оружия для Украины.

"По сути, речь идет о том, чтобы тратить деньги лучше и вместе. И мы говорим о таких областях, как, например, противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и системы борьбы с беспилотниками, но также и удовлетворение других потребностей, например, в области кибербезопасности и военной мобильности", – отметила фон дер Ляйен.

С ее слов, мера поможет странам Евросоюза объединить спрос, а после формировать общие закупки. Кроме того, план поспособствует осуществлению незамедлительных поставок военной помощи на Украину.

План, состоящий из пяти пунктов, будет обсуждаться на экстренном саммите ЕС по урегулированию конфликта на Украине и обеспечению безопасности Европы 6 марта.

Между тем политические лидеры Евросоюза приостановили разработку нового пакета военной помощи Украине в размере 20 миллиардов евро. СМИ сообщали, что представители европейских стран во время рассмотрения документа, предложенного главой евродипломатии Каей Каллас, обратили внимание на исчезновение пункта о новых поставках военной помощи Киеву.

По мнению журналистов, изменения были внесены после наложения Венгрией вето на предыдущую версию документа во время недавней встречи представителей стран ЕС. При этом ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС начать прямые дискуссии с Россией по поводу прекращения огня на Украине.