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Спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что переданное Киевом ядерное оружие в рамках Будапештского меморандума принадлежало не Украине, а России.

Политик подчеркнул, что данные боеголовки являлись лишь остатками российского арсенала.

"Украина вернула ядерное оружие России. Оно не принадлежало Украине. Это неудобный факт", – написал Гренелл в соцсети X.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы США предоставили гарантии использования ядерного оружия против России.

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза. В это же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил против идеи распространения ядерного оружия в Европе. Он отмечал, что сделает все возможное для предотвращения увеличения доступности такого оружия.