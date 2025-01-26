Сенатор Пушков: западные СМИ изменили политику освещения конфликта на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Заметные изменения произошли в том, как западные СМИ стали освещать конфликт на Украине, отметил сенатор Алексей Пушков.

"Действительно, в западных СМИ происходит показательный поворот – от полного отрицания возможности победы России к "коллективному признанию" того, что РФ побеждает", – говорится в его телеграм-канале.

Пушков считает, что такие изменения можно объяснить реальным положением дел в зоне боевых действий. Также они связаны с желанием нового президента США Дональда Трампа начать мирные переговоры с Россией, объяснил он.

24 января Трамп заявлял о желании немедленно встретиться с Владимиром Путиным, а также сообщал о готовности Украины пойти на сделку по урегулированию конфликта.

Однако президент Украины Владимир Зеленский не может быть готов к сделке, так как сам себе запретил переговоры с Путиным, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

