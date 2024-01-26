США и ФРГ окажутся соучастниками, если Ил-76 сбили из их оружия – Полянский

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Россия призвала государства – члены Совета безопасности ООН осудить катастрофу сбитого ВСУ в Белгородской области российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, США и Германия окажутся соучастниками, если воздушное судно сбили из их оружия.

"Молчание в данной ситуации лишь укрепляет уверенность коррумпированного диктаторского режима Владимира Зеленского в собственной безнаказанности", – сказал дипломат на заседании Совета безопасности, созванном Россией из-за катастрофы Ил-76.

Он добавил, что пока можно наблюдать трусливые попытки киевской власти вопреки фактам сбросить с себя ответственность за случившееся. Дипломат отметил, что по непонятным причинам киевский режим решил сорвать обмен военнопленными, причем самым варварским способом.

"Важно понять, идет ли речь о несогласованности действий украинских вояк и чьей-то самостоятельной инициативе или же о сознательном, продуманном преступлении, не укладывающемся ни в какую моральную систему координат", – заявил Полянский.

Он напомнил, что сразу после теракта Генштаб ВСУ выпустил "торжествующее заявление" о том, что самолет намеренно сбили именно украинские военные. Однако, когда начала поступать информация о том, что на борту находились украинские военнопленные, киевский режим запаниковал и стал лихорадочно заметать следы.

Дипломат уверен, что Россия сделает со своей стороны все, чтобы ответственные за эти преступления "понесли заслуженное наказание".

Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными потерпел крушение 24 января в 11:15 в нескольких километрах от села Яблонова в Белгородской области.

В нем находились 65 пленных, 3 сопровождающих и 6 членов экипажа. Все они погибли. Согласно информации Минобороны РФ, украинские силы ударили по самолету из зенитного ракетного комплекса.

25 января на месте крушения были найдены элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты, поразившей Ил-76. Согласно данным ряда СМИ, ВСУ могли нанести удар с помощью американского ЗРК Patriot.



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