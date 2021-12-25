Украинский политик предрек России и США большую сделку

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Ситуация, которая возникла после переговоров лидеров России и США, говорит о том, что в скором времени состоится некая большая сделка, заявил лидер украинской партии "Наши" Евгений Мураев.

"Я думаю, мы находимся накануне большой сделки. Для меня было очевидно, а после встречи Путина и Байдена в Женеве это стало еще более ясно", – сказал он в эфире телеканала "Наш".

Мураев пояснил, что речь идет о той ситуации, когда из пакета санкций, который должен был принять американский сенат, убрали "Северный поток – 2" и ряд других секторальных и финансовых ограничительных мер. По его мнению, это говорит о том, что дипломатия сработала кулуарно, а необходимые договоренности уже достигнуты.

"А теперь нужно сделать так, чтобы общество американское, европейское, украинское и люди, живущие в РФ, приняли то, о чем договорились. При этом ситуация должна быть победной и для Байдена, и для Путина", – добавил Мураев.

Помимо этого, он считает, что никакой Третьей мировой войны, о которой часто говорят в последнее время, в ближайшей перспективе не состоится.

"Думаю, любой трезвомыслящий человек понимает, что ни завтра, ни после Нового года не будет Третьей мировой войны. <...> Ну, это конец человечества, это конец жизни на планете Земля. Ядерное оружие все имеют как для сдерживания", – сказал он.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы – республиканец Роб Портман и демократ Джин Шахин – призвали администрацию президента Соединенных Штатов Джо Байдена сотрудничать с новым правительством ФРГ, чтобы не допустить ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2".

Они вновь призвали Белый дом рассмотреть возможность введения санкций против "Северного потока – 2" и заявили, что администрация Байдена не должна призывать украинского лидера Владимира Зеленского соглашаться на уступки вне процесса Минских соглашений.