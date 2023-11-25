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Учеба на военной кафедре в вузах Украины станет обязательной для всех молодых людей, а девушки смогут обучаться по желанию. Об этом заявил замминистра образования и науки Украины Михаил Винницкий. Его слова приводит ТАСС.

Военные кафедры в украинских вузах будут теперь отвечать за базовую военную подготовку. Замминистра образования Украины отметил, что на данный момент идет подготовка инфраструктуры для пилотного запуска проекта, который запланирован на сентябрь 2024 года.

Винницкий назвал военные кафедры "большой необходимостью" для Украины, так как страна нуждается в большом количестве офицеров запаса. По его словам, обучающиеся на военных кафедрах смогут получить военно-учетную специальность "стрелок". Также они пройдут курсы тактической медицины и стрельбы во время четырехнедельного пребывания на полигоне.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор написал в социальной сети X о том, что США отправили на Украину почти все военные запасы и боеприпасы. Он также отметил, что "война на Украине проиграна".