Израиль получил список заложников, которых должны освободить 25 ноября

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Власти Израиля подтвердили получение списка второй группы удерживаемых в секторе Газа заложников, которых должны освободить 25 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, "Моссад" и Армия обороны Израиля получили список похищенных группировкой ХАМАС, которых должны освободить в субботу, 25 ноября. Он отметил, что сотрудники служб безопасности проверяют список.

Нетаньяху отметил, что информация о заложниках будет передана семьям похищенных.

"Будем обновлять информацию по необходимости, просим не распространять слухи и неофициальную информацию", – говорится в сообщении.

Ранее израильское телевидение сообщало, что в новом списке будет 13 имен, как и в первой группе. При этом в нем будет больше детей. При этом официального подтверждения этой информации нет.

Ранее группировка ХАМАС сообщила о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков.