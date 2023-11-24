Франция приветствует возвращение первой группы заложников из Газы – Макрон

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Франция приветствует возвращение первой группы заложников из сектора Газа и намерена добиваться освобождения всех остальных людей, удерживаемых ХАМАС. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Как отметил Макрон, французская сторона вместе с посредниками продолжает работать над полным освобождением всех заложников. Помимо этого, МИД Франции приветствовал усилия Катара, Египта, США и Международного комитета Красного Креста, которые позволили прийти к перемирию и соглашению об освобождении части заложников.

22 ноября группировка ХАМАС сообщила о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что процесс по обмену заложниками в рамках достигнутого между группировкой ХАМАС и Израилем соглашения идет хорошо и надеется на его продолжение. При этом он подчеркнул, что радикальному палестинскому движению ХАМАС нельзя доверять, а говорить с ним можно исключительно на языке силы.