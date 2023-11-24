Израиль сообщил о подготовке к возобновлению боевых действий в секторе Газа

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Израиль готовится к возобновлению боевых действий в секторе Газа после окончания гуманитарной паузы, заявил официальный представитель Армии обороны государства (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, пишет ТАСС.

"В Газе с утренних часов наши силы подготовились к прекращению огня. Командиры провели инструктаж для наших сил, безопасность наших солдат – это важнейший приоритет для нашей армии в Газе", – уточнил он.

24 ноября в 07:00 (в 08:00 по московскому времени) между сектором Газа и Израилем началось четырехдневное перемирие. Утром того же дня СМИ сообщали о спокойной обстановке на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что израильская сторона завершила первый этап возвращения пленных, которых удерживали палестинские радикалы в секторе Газа. Еврейское государство добьется освобождения всех заложников, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу