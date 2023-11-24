Байден надеется на продолжение процесса обмена заложниками между ХАМАС и Израилем

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Президент США Джо Байден заявил, что процесс по обмену заложниками в рамках достигнутого между группировкой ХАМАС и Израилем соглашения идет хорошо и надеется на его продолжение, сообщает ТАСС.

Комментируя первый день прекращения огня в Газе, американский президент заявил, что процессу обмена заложниками положено хорошее начало. Он отметил, что в субботу ожидается освобождение еще одной группы заложников. Байден подчеркнул, что освобождение первой группы заложников стало результатом "усердной работы" и его "личного взаимодействия" с разными сторонами конфликта.

При этом он подчеркнул, что радикальному палестинскому движению ХАМАС нельзя доверять, а говорить с ним можно исключительно на языке силы.

"Я не доверяю ХАМАС ни в чем. Я верю только в то, что на ХАМАС можно повлиять лишь при помощи давления", – сказал он.

Американский лидер также призвал решительно добиваться двухгосударственного решения проблемы на Ближнем Востоке.

Ранее движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков в возрасте до 19 лет.